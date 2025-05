L’omicidio della 14enne ad Afragola | fermato l’ex fidanzato

L'ex fidanzato di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola scomparsa il 26 maggio, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio volontario. La tragica scoperta del suo corpo in un edificio dismesso ha scosso la comunità locale, portando a un'indagine approfondita da parte della Procura di Napoli Nord. I dettagli di questo caso straziante emergono ora in un contesto di crescente angoscia e indignazione.

E' stato sottoposto a fermo per omicidio volontario, dai carabinieri e dalla Procura di Napoli Nord, l'ex fidanzato di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola (Napoli) scomparsa nel tardo pomeriggio di lunedì 26 maggio e trovata senza vita in un edificio diroccato nei pressi dell'ex stadio Moccia della stessa città del Napoletano. Cruente sarebbero state le modalità con le quali il giovane avrebbe assassinato la ragazza. Secondo quanto si è appreso, forse a colpi di pietra. Poi avrebbe nascosto il corpo in un vecchio armadio del palazzo dove è stato trovato. Il giovane avrebbe confessato e rivelato i particolari del delitto...

