Lombardia e startup la Regione lancia nuove competizioni per innovazione e sviluppo

Lombardia promuove l'innovazione lanciando tre nuove competizioni destinate a supportare le startup nella crescita e nello sviluppo. Le iniziative, dedicate a StartCup Lombardia, Chimica Verde ed Edilizia Sostenibile, si propongono di incentivare progetti pionieristici e sostenibili, contribuendo così a un futuro più innovativo e responsabile per la regione.

Regione Lombardia sostiene la crescita delle startup con tre nuove competizioni: StartCup Lombardia, Chimica Verde e Edilizia Sostenibile. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Lombardia e startup, la Regione lancia nuove competizioni per innovazione e sviluppo

Ne parlano su altre fonti

Gi group cerca 2500 profili per lavoro stagionale e opportunità in vari settori in tutta italia; 25 anni dall'elezione diretta dei presidenti delle regioni: un passaggio chiave per la democrazia locale; Giulia Belmonte e stash dei the kolors, la storia d’amore dal 2017 tra musica, famiglia e carriera; Un posto al sole, anticipazioni della puntata di domani: addii inaspettati e crisi alla radio. 🔗Ne parlano su altre fonti

Torna la "Champions League delle Startup" di Regione Lombardia per connettere imprese, ingegno e innovazione - Regione Lombardia si conferma ‘ la Casa delle Idee ’ e prosegue il proprio impegno a favore delle neoimprese emergenti supportando la nascita e il consolidamento delle startup innovative. Anche quest’ ... 🔗Da affaritaliani.it

Torna StartCup Lombardia, la “Champions League” delle startup - Insieme ad altre due iniziative promosse da Regione Lombardia che, per l’assessore Guidesi, si conferma “Casa delle idee” ... 🔗Scrive ilsole24ore.com

La “Champions League delle Startup” torna in Lombardia: tre competizioni per l’innovazione - Regione Lombardia rilancia le Startup Competitions Con un montepremi totale di 475mila euro la Lombardia punta sull'innovazione per rafforzare il proprio ecosistema imprenditoriale. 🔗Si legge su msn.com

“Tecnologie strategiche”: da regione Lombardia 40 milioni ad alleanze tra piccole e grandi imprese