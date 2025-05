Lo storico ex cinema di Roma sarà demolito Al suo posto nascerà un ostello per studenti

L'ex cinema Impero di Roma sta per scomparire: le ruspe hanno avviato la demolizione dell'edificio in via di Acqua Bullicante, che si concluderà in sette giorni. Al suo posto sorgerà un ostello per studenti universitari, con 80 alloggi a prezzi accessibili, contribuendo così a soddisfare la crescente domanda di alloggi nella capitale.

Le ruspe sono già in azione. Per completare la demolizione serviranno altri sette giorni. Al termine dei quali dell’ex cinema Impero di via di Acqua Bullicante 124 non resterà più nulla: al suo posto un nuovo palazzo, che ospiterà 80 alloggi per studenti universitari a prezzi calmierati. La. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Lo storico ex cinema di Roma sarà demolito. Al suo posto nascerà un ostello per studenti

