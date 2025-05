Lo sprint c’è ma la strada è lunga

L'Italia, in linea con gli altri Stati membri dell'Unione Europea, deve affrontare una sfida cruciale: implementare la Direttiva “Case Green”. Questo passo fondamentale mira a trasformare il patrimonio edilizio nazionale, promuovendo la sostenibilità abitativa e contribuendo così al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi ambientali. Tuttavia, la strada da percorrere è lunga e richiede impegno collettivo e azioni concrete.

Anche l’Italia, così come gli altri paesi membri dell’Unione Europea, è chiamata a dare una scossa decisiva in materia di sostenibilità abitativa, adottando rigorosamente la Direttiva europea “Case Green”, che ha l’obiettivo di riqualificare il patrimonio edilizio nazionale per centrare i target ambientali fissati dall’UE entro il 2030. Ma a che punto è il nostro Paese? Dal 2020 al 2023 sono stati fatti passi avanti, ma oltre la metà delle abitazioni resta ad oggi in classi energetiche basse, soprattutto nelle aree climaticamente più esposte. Il cambiamento richiede interventi mirati, risorse adeguate e un nuovo cambio di passo da parte delle famiglie, che devono affrontare gli alti costi iniziali per adeguarsi alle linee guida date dal parlamento Europeo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lo sprint c’è ma la strada è lunga

Ne parlano su altre fonti

Lo sprint c’è ma la strada è lunga; Lo sprint c’è ma la strada è lunga; MotoGP, Silverstone J2, Maverick Viñales (KTM/Q18-S13): Abbiamo ancora molta strada da fare sulle piste a bassa aderenza; Lo sprint c’è ma la strada è lunga. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Lo sprint c’è ma la strada è lunga - Anche l’Italia, così come gli altri paesi membri dell’Unione Europea, è chiamata a dare una scossa decisiva in materia di sostenibilità abitativa, adottando rigorosamente la Direttiva europea “Case Gr ... 🔗Riporta ilrestodelcarlino.it

How To Ride Really Fast | Sprint Like A Tour De France Pro