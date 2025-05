Lo spread tra Btp e Bund prosegue discesa ed è a 976 punti

Lo spread tra Btp e Bund continua a registrare una discesa significativa, attestandosi a 97,6 punti, raggiungendo i minimi dal marzo 2021. Questo calo riflette un contesto di maggiore fiducia nel mercato obbligazionario, mentre il rendimento del decennale italiano rimane stabile al 3,52%. Analizziamo le implicazioni di queste tendenze per l'economia e gli investitori.

Lo spread tra Btp e Bund continua a limare e scende sotto i 98 punti. Il differenziale è a 97,6 punti sempre sui minimi da marzo 2021. Il rendimento del decennale italiano è al 3,52%...

