Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 992 punti

Oggi lo spread tra BTP e Bund segna un rialzo, aprendo a 992 punti, nonostante si mantenga al di sotto della soglia critica dei 100 punti. Il differenziale è aumentato rispetto ai 98,6 punti della chiusura precedente, mentre il rendimento del decennale italiano sale al 3,54%, evidenziando tensioni nel mercato obbligazionario.

Lo spread tra Btp e Bund parte in rialzo ma resta sotto i 100 punti. Il differenziale è a 99,2 punti da 98,6 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,54%... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 99,2 punti

Cosa riportano altre fonti

Lo spread Btp-Bund apre poco mosso a 101 punti base; Lo spread Btp-Bund apre poco mosso a 101 punti base; ***BTp: spread con Bund apre stabile a 102 punti, rendimento fermo al 3,59%; Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo sopra i 100 punti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 99,2 punti - Lo spread tra Btp e Bund parte in rialzo ma resta sotto i 100 punti. Il differenziale è a 99,2 punti da 98,6 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,54%. 🔗Scrive quotidiano.net

Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo sopra i 100 punti - Apre in rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 100,6 punti, contro i 99,4 della chiusura precedente. Invariato il rendimento annuo italiano al 3,55%, mentre quello tedesco cede 1,3 punti al 2,54%. 🔗Segnala quotidiano.net

Lo spread tra Btp e Bund apre in calo sotto i 100 punti - Apre in calo sotto i 100 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 101,6 punti della chiusura di venerdì scorso, segnando per l'esattezza 97,9 punti. Il rendimento annuo ... 🔗ansa.it scrive