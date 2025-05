Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 992 punti

Lo spread tra Btp e Bund segna un aumento all'apertura, attestandosi a 99,2 punti rispetto ai 98,6 della chiusura precedente. Nonostante il rialzo, il differenziale rimane al di sotto della soglia dei 100 punti. Contestualmente, il rendimento del decennale italiano cresce, fissandosi al 3,54%, segnando un cambiamento significativo nel panorama finanziario.

