Lo scrittore Fabio Genovesi | Un onore raccontare l’Italia a chi non può viaggiare

Fabio Genovesi, scrittore appassionato di ciclismo e affabulatore televisivo, si racconta in un'intervista in cui riflette sull'onore di descrivere l'Italia a chi non ha la possibilità di viaggiare. Il suo ultimo lavoro, dedicato alle "magnifiche maestre", è un romanzo che è nato spontaneamente, segno della sua capacità di trasformare esperienze quotidiane in narrazioni coinvolgenti.

Alle sue “magnifiche maestre“ ha dedicato un libro. "Un romanzo che si è scritto da solo – ammette candido Fabio Genovesi, scrittore innamorato del ciclismo, affabulatore televisivo e tanto altro –. Stavo scrivendo tutt’altra storia. Poi, un giorno, ho realizzato che di lì a una settimana avrei compiuto 50 anni. Mi ha fatto strano.io non ho famiglia né lavoro fisso, la mia vita è rimasta quella di un sedicenne". Nessuna depressione. Anzi, una meraviglia rivendicata. Quotidiana. Cosa le hanno insegnato le donne della sua famiglia e le sue zie, come le chiama? "Mi hanno fatto arrivare più sereno ai 50 anni, ricordandomi sempre che la vita è l’unica cosa che abbiamo, ma non è una cosa seria... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lo scrittore Fabio Genovesi: "Un onore raccontare l’Italia a chi non può viaggiare..."

Lo scrittore Fabio Genovesi: Se sai cantare, canta. La vita è una danza, non ti chiudere in gabbia