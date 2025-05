Lo scoppio la palazzina distrutta due feriti e il giallo sull’odore di gas | ora la conta dei danni

Un'esplosione ha devastato una palazzina a Bagnatica, provocando feriti tra cui una madre e suo figlio con ustioni di secondo grado. A seguito del rogo, 42 residenti sono stati evacuati, sei dei quali ospitati dalle suore. Si indaga sull'odore di gas che ha preceduto l’incidente. Ora, le autorità avviano la conta dei danni e attivano assicurazioni e mutui per la ricostruzione.

LA RICOSTRUZIONE. Ustioni di secondo grado per madre e figlio, feriti anche marito e altro figlio. Evacuate 42 persone a Bagnatica, sei ospitate dalle suore. Attivate le assicurazioni e le banche per i mutui: che cosa succede ora... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Lo scoppio, la palazzina distrutta, due feriti e il giallo sull’odore di gas: ora la conta dei danni

