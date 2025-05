Lo psicologo del carcere | Alberto Stasi cerca il piacere sessuale in modi non convenzionali

Alberto Stasi, psicologo detenuto nel carcere di Bollate per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, cerca di affrontare la sua situazione attraverso approcci non convenzionali al piacere sessuale. Mentre si prepara a una nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, emergono domande su come la sua vita abbia preso direzioni inaspettate e sul suo tentativo di trovare un senso in un'esistenza segnata dalla tragedia.

Milano, 28 maggio 2025 – Alberto Stasi, detenuto da dieci anni nel carcere milanese di Bollate per l' omicidio della fidanzata Chiara Poggi, guarda con paura e speranza alla nuova inchiesta della Procura di Pavia che indaga nuovamente sul delitto di Garlasco del 13 agosto 2007. I file nel pc di Chiara Poggi: articoli su pedofili, anoressia, delitti irrisolti. E il video intimo con Alberto. C'entrano con il delitto? Un femminicidio per cui nel 2015 l'allora fidanzato è stato condannato a 16 anni di carcere - fine pena fissato al 31 ottobre 2029 - e che ora vede indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima.

