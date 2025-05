Livio Berti l’ultimo saluto | Maestro di dolcezza ora riabbraccia Tonino

Livio Berti, maestro di dolcezza, lascia un segno indelebile nella comunità, abbracciando di nuovo Tonino. Le testimonianze di Don Natale e Dan Marco Renzi raccontano di momenti condivisi nel laboratorio e al bar, dove le sue creazioni dolciarie diventavano un'esperienza quotidiana. Un tributo a un uomo che ha saputo unire le persone attraverso la sua arte e il suo calore umano.

"Quando passavo da lui – Parla Don Natale –, non mancava mai di chiamarmi in laboratorio per consegnarmi una delle sue dolci e incredibili creazioni". E poi: "Anche io – dice Dan Marco Renzi –, da giovane seminarista ogni mattina ero al bar per fare colazione". Due storie, due parroci, ma praticamente lo stesso ricordo nel giorno dell’ultimo saluto a Livio Berti, storico pasticciere di Toscanella, scomparso qualche giorno fa a 77 anni. Una vita intrecciata alla comunità la sua, come quelladel fratello Tonino, che manca ormai da tre anni. Decine di persone erano presenti ieri per dare l’ultimo saluto a uno dei maestri della dolcezza del nostro territorio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it