LIVE Tuffi Europei 2025 in DIRETTA | Santoro per stupire dai 3 metri

Benvenuti alla diretta live degli Europei di tuffi 2025! Oggi, ad Antalya, si conclude la rassegna continentale con l’ultima giornata di competizioni. Tutti gli occhi sono puntati su Santoro, che affronterà il tuffo dai 3 metri, pronto a sorprendere e puntare alle medaglie. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale sulle emozioni di questa giornata finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei 2025 di tuffi. Ad Antalya termina la rassegna continentale con la settima ed ultima giornata di gare. Quest’oggi verranno assegnate le ultime medaglie di questa competizione con le finali dei 3 metri dal trampolino maschile e del sincro femminile dalla piattaforma. Giovanni Tocci e Matteo Santoro tornano in gara per l’ultima gara del proprio programma. Entrambi gli azzurri sognano una medaglia dai 3 metri per ampliare il proprio bottino: il primo ha vinto l’argento nel sincro maschile dai 3 metri con Lorenzo Marsaglia, mentre il secondo ha conquistato il secondo posto nel misto sincronizzato dai 3 metri con Chiara Pellacani ed il terzo nel mixed team event... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Santoro per stupire dai 3 metri

