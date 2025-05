LIVE Tuffi Europei 2025 in DIRETTA | Santoro in testa dopo la prima rotazione Tocci sesto

Inizia l'emozionante competizione dei live tuffi europei 2025, con Matteo Santoro in testa dopo la prima rotazione. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per scoprire come si posizionano gli altri tuffatori, tra cui Tocci e il polacco Rzeszutek, che continua a guadagnare punti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA e non perdere neanche un momento di questa avvincente gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.20: Secondo tuffo da 69.75 per il polacco Rzeszutek che sale a 132.75 9.19: Dopo la prima rotazione Matteo Santoro è al primo posto, mentre Tocci è sesto. 9.18: Terzo posto per l’ucraino Boliukh con 71.40. 9.15: Si inserisce al quarto posto il croato Nevascanin con 71.30. 9.12: FANTASTICO MATTEO SANTORO! Un super triplo e mezzo avanti carpiato da 79.05. Primo posto per l’azzurro. 9.11: Si porta al comando il tedesco Wesemann con un triplo e mezzo raggruppato ritornato da 74.50 9.09: Ottimo avvio per Giovanni Tocci. Ci sono 69.75 punti con il triplo e mezzo avanti carpiato... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Santoro in testa dopo la prima rotazione, Tocci sesto

