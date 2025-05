LIVE Tuffi Europei 2025 in DIRETTA | inizia la finale dei 3 metri con Tocci e Santoro

Segui con noi in diretta la finale dei tuffi dai 3 metri agli Europei del 2025, dove i talenti italiani Giovanni Tocci e Santoro sono pronti a sfidarsi per il podio. Aggiornamenti in tempo reale sulle performance, i punteggi e le emozioni dell'evento. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.21 È il momento di Giovanni Tocci con un triplo e mezzo avanti carpiato da 3.1 come coefficiente. 16.21 Doppio e mezzo ritornato carpiato per Petersen che non arriva altissimo ma è autore di una grande parte finale che gli vale 64.50 punti. 16.20 Prima posizione provvisoria per Boliukh con 68.00 16.19 Doppio e mezzo ritornato carpiato per Rzeszutek che totalizza 67.50 16.18 Leggermente abbondante l’entrata in acqua di Borslien che ottiene 58.50 punti 16.17 Buon tuffo per Junttila che ottiene 63.00 punti 16.16 55.50 punti per il rumeno che ha iniziato la propria gara con un tuffo da 3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: inizia la finale dei 3 metri con Tocci e Santoro

