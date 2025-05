LIVE Tuffi Europei 2025 in DIRETTA | gli azzurri risalgono nella quarta rotazione

Segui in diretta i Campionati Europei di tuffi 2025, dove gli azzurri lottano per emergere nella quarta rotazione. Attualmente, Santoro è quinto e Tocci ottavo, mentre il polacco Rzeszutek e il britannico Dixon commettono errori che potrebbero avvantaggiare gli atleti italiani. Scopri gli aggiornamenti e i colpi di scena in tempo reale cliccando qui!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.18: Ancora due errori da parte del polacco Rzeszutek e del britannico Dixon. Gli azzurri possono superare entrambi. 10.16: Dopo quattro rotazioni Santoro è quinto e Tocci otto. 10.14: L’ucraino Boliukh si porta al secondo posto con 262.90. 10.11: Terzo posto per il britannico Penman con 259.90. 10.10: 66 punti con il doppio e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo per Santoro. Si porta a 249.70. 10.08: Ha sbagliato anche il tedesco Wesemann. 43.20 con il triplo e mezzo indietro raggruppato. Sale a 273.20 ed è comunque in testa. 10.05: L’ucraino Chyzhovskyi è secondo con 249... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: gli azzurri risalgono nella quarta rotazione

