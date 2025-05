LIVE Paolini-Tomljanovic Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurra in campo alle 12 00

Segui la diretta live del match tra Jasmine Paolini e Ajla Tomljanovic al Roland Garros 2025. L'azzurra scenderà in campo alle ore 12:00, mentre già dalle 11:00 sono in corso altri incontri, tra cui Errani/Paolini contro Azarenka/Routliffe e Musetti contro Galan. Clicca qui per rimanere aggiornato sugli sviluppi del torneo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-AZARENKAROUTLIFFE (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GALAN DALLE 11.00 11:43 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta di Paolini-Tomljanovic. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo delle due protagoniste del match. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del Roland Garros 2025 tra Jasmine Paolini e l’australiana Ajla Tomljanovic. Primo confronto diretto in assoluto tra le due giocatrici, con la vincente dell’incontro che troverà al terzo turno una tra l’ucraina Yuliia Starodubtseva e la russa Anastasia Potapova... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Tomljanovic, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurra in campo alle 12.00

