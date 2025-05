LIVE Paolini-Tomljanovic Roland Garros 2025 in DIRETTA | australiana da non sottovalutare

Benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo turno del Roland Garros 2025, dove Jasmine Paolini affronta l’australiana Ajla Tomljanovic in un attesissimo primo confronto diretto. Scopriremo insieme chi passerà il turno in questo emozionante match. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del Roland Garros 2025 tra Jasmine Paolini e l'australiana Ajla Tomljanovic. Primo confronto diretto in assoluto tra le due giocatrici, con la vincente dell'incontro che troverà al terzo turno una tra l'ucraina Yuliia Starodubtseva e la russa Anastasia Potapova. Paolini, ventinovenne di Castelnuovo Garfagnana, arriva a Parigi da numero 4 del mondo con il gravoso compito di provare a confermare la finale del 2024 o quantomeno evitare di lasciare per strada centinaia di punti in ottica ranking...

