LIVE Paolini-Tomljanovic 6-3 3-0 Roland Garros 2025 in DIRETTA | set e doppio break di margine per l’azzurra

Segui in diretta le emozionanti fasi della partita tra Jasmine Paolini e le avversarie Azarenka e Routliffe al Roland Garros 2025. Paolini sta dominando con un set e un doppio break di vantaggio, mostrando colpi di grande classe. Resta aggiornato per tutte le azioni salienti di questa sfida e delle altre in programma, inclusa la partita di Musetti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

3-0 DOPPIO BREAK PAOLINI! Risposta vincente di dritto superba di Jasmine, che vola via nel secondo set. 40-AD Palla del doppio break Paolini. Si spegne in rete il rovescio lungolinea dell'australiana. 40-40 L'azzurra stringe troppo l'angolo del dritto incrociato. Parità. 30-40 Palla del doppio break Paolini. Risposta aggressiva, attacco e volèe di rovescio comoda per l'italiana. 30-30 Gran difesa della toscana, che raccoglie poi l'errore di rovescio dell'avversaria...

