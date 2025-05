LIVE Paolini-Tomljanovic 4-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | break dell’azzurra!

Segui in diretta l'emozionante incontro tra l'azzurra Paolini e le avversarie Azarenka e Routliffe al Roland Garros 2025. La partita promette colpi di scena, con Paolini che ha già mostrato grinta e determinazione. Clicca per aggiornare la diretta e non perdere neanche un momento dell'azione sul campo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-AZARENKAROUTLIFFE (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GALAN DALLE 11.00 40-15 Scappa via il dritto in avanzamento della toscana. 30-15 Servizio e dritto a segno per la semifinalista di Rabat. 15-15 Si ferma sul nastro il recupero di rovescio di Tomljanovic sulla palla corta dell’avversaria. 15-0 E’ lungo il dritto dal centro dell’azzurra. 4-1 Game Paolini. Continuano a fioccare gli errori dell’oceanica. Jasmine ringrazia e conferma il break. 40-30 In corridoio la risposta di dritto dell’australiana. 30-30 Scambio prolungato chiuso dall’errore di dritto di Tomljanovic... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Tomljanovic 4-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: break dell’azzurra!

