LIVE Nuoto di fondo Europei 2025 in DIRETTA | Taddeucci in lotta per il podio nell’ultimo giro

Segui in diretta i Campionati Europei di nuoto di fondo 2025, con Taddeucci in competizione per un posto sul podio nell'ultima parte della gara. L'azione si intensifica nella 10 km maschile, con Mihalycvari che accelera mentre Taddeucci cerca di mantenere la scia. Non perderti gli aggiornamenti in tempo reale! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM DI NUOTO DI FONDO MASCHILE DALLE 14.00 10.55: Mihalycvari accelera ulteriormente, difficile per Taddeucci tenere la scia 10.53: Dietro a Taddeucci minacciosa c’è Otero Fernandez 10.52: Prova a resistere Taddeucci sui piedi di Mihalyvari che sta operando il massimo sforzo a 500 metri dal traguardo 10.51: Accelerazione decisa di Mihalyvari che viene seguita da Taddeucci 10.50. Ancora una volta si apre il gruppo. A destra Taddeucci, a sinistra Mihalyvari 10.48. Ultima doppia boa poi il lungo rettilineo verso l’arrivo, Taddeucci sempre avanti 10... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Taddeucci in lotta per il podio nell’ultimo giro

