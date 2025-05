LIVE Nuoto di fondo Europei 2025 in DIRETTA | Taddeucci e Pozzobon protagoniste a metà gara

Segui in tempo reale i Campionati Europei di Nuoto di Fondo 2025, con Taddeucci e Pozzobon in testa alla gara! Aggiornamenti costanti e tutte le emozioni della 10 km maschile, in diretta dalle 14.00. Scopri come si sta sviluppando la competizione e chi avrà la meglio nei momenti decisivi. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM DI NUOTO DI FONDO MASCHILE DALLE 14.00 10.18: Si ricompatta il gruppo. Sempre Mihalyvari davanti, alle sue spalle Taddeucci e una delle spagnole 10.14: Mihalyvary si sposta tutta sulla sinistra rispetto al gruppo ora guidato da Taddeucci e Pozzobon 10.12: Situazione cristallizzata quando sta per concludersi il secondo terzo di gara con Mihalyvari sempre a fare l’andatura, Taddeucci alle sue spalle e Pozzobon subito dietro 10.07: prosegue sul lato lungo di andata del percorso l’azione di Mihalyvari che è seguita dalle due azzurre 10... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Taddeucci e Pozzobon protagoniste a metà gara

