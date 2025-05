LIVE Nuoto di fondo Europei 2025 in DIRETTA | Taddeucci e Pozzobon in gara nella 10 km dalle 9 00

Segui in diretta gli Europei di nuoto di fondo 2025, con la 10 km maschile al via alle 14:00. L'Italia schiera una squadra competitiva, guidata da Ginevra Taddeucci, fresca di bronzo ai Campionati del Mondo. Non perdere gli aggiornamenti sulla gara e preparati a sostenere i nostri atleti nella sfida in acque libere! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM DI NUOTO DI FONDO MASCHILE DALLE 14.00 8.46: L’Italia si presenta con una squadra ambiziosa e ben assortita. A guidare il gruppo femminile sarĂ Ginevra Taddeucci, reduce da una stagione 2024 memorabile: bronzo nella 10 km ai Campionati Europei di Belgrado, ma soprattutto medaglia olimpica nella prova a cinque cerchi disputata nella Senna, dove è stata l’unica europea a salire sul podio. L’atleta delle Fiamme Oro sarĂ impegnata in tutte le distanze in programma, comprese la nuova 3 km a eliminazione diretta e la staffetta. 8.43: SarĂ la 10 km femminile, in programma alle ore 9:00, ad aprire i Campionati Europei di nuoto in acque libere a Stari Grad, sull’isola croata di Hvar, trentasei anni dopo la prima edizione della rassegna... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Taddeucci e Pozzobon in gara nella 10 km dalle 9.00

