LIVE Nuoto di fondo Europei 2025 in DIRETTA | Paltrinieri in testa a metà gara

Segui in diretta gli Europei di nuoto di fondo 2025, dove Gregorio Paltrinieri si mantiene in testa a metà gara. Con un vento crescente che potrebbe influenzare le prestazioni, le principali posizioni sono occupate da Rasovszky, Betlehem e Velly. Resta aggiornato con noi per tutte le ultime novità e gli sviluppi della gara! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.59: Rasovszky, Paltrinieri, Betlehem, Velly nelle prime quattro posizioni 14.58: Si alza anche un po’ il vento che potrebbe creare qualche problema 14.54: Paltrinieri in testa al passaggio a metà gara e Filadelli quinto, Verani in coda al gruppo 14.51: Sono circa 15 i componenti del gruppo di testa. Ci sono anche Filadelli e Verani 14.48: È un gruppo a “due punte” ora: Betlehem da una parte, Paltrinieri, seguito da Velly sulla sua destra 14.45: Prodegue l’azione di Betlehem, Rasovszky e Paltrinieri sono alle sue spalle. Albayrak si ritira 14.41: pochi atleti si sono staccati finora dal gruppo principale 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: Paltrinieri in testa a metà gara

