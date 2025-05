LIVE Nuoto di fondo Europei 2025 in DIRETTA | Paltrinieri in gara nella 10 km

Benvenuti alla diretta live dei Campionati Europei di nuoto di fondo 2025! Oggi seguiamo la prima giornata di gare a Stari Grad, Croazia, con la attesissima competizione della 10 km maschile alle 14:00. In acqua, il campione italiano Gregorio Paltrinieri sarĂ pronto a regalare emozioni. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2025 di nuoto di fondo a Stari Grad in Croazia. La giornata prosegue con la 10 km maschile, in programma alle ore 14:00, a Stari Grad, sull'isola croata di Hvar, trentasei anni dopo la prima edizione della rassegna. L'evento, che riunisce 85 atleti da oltre 20 nazioni, vedrĂ in acqua il meglio del nuoto europeo, tra veterane affermate e giovani in rampa di lancio. L'uomo da battere è Kristof Rasovszky, campione olimpico a Parigi e mondiale a Doha nei 10 km. L'ungherese, giĂ tre volte campione europeo, sarĂ il punto di riferimento della gara insieme al francese Marc Antoine Olivier, sempre competitivo nelle grandi occasioni...

