LIVE Musetti-Galan Roland Garros 2025 in DIRETTA | giocatori in campo a breve

Segui in diretta il Musetti Galan al Roland Garros 2025! I migliori tennisti scenderanno in campo a breve, mentre Lorenzo Musetti cerca di mantenere la sesta posizione nel ranking mondiale. Non perdere l'incontro tra Paolini e Tomljanovic alle 12.00! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA e rimanere sempre aggiornato sulle ultime novitĂ dal torneo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-TOMLJANOVIC (alle 12.00!) 10:55 Il toscano deve difendere la sesta posizione mondiale provvisoria, da Alex De Minaur, Novak Djokovic, Jakub Mensik e un po’ tutti quelli dietro. Ricordiamo però che Musetti difende appena 100 punti questa settimana. 10:49 Musetti ha superato lo scoglio d’esordio Hanfmann, dopo essersi salvato dal 4-5 0-30 nel parziale d’apertura. Poi un fragoroso 6-2, 6-0! 10:45 I due si incontrarono in un punto cruciale della carriera dell’azzurro: nel 2024 dopo la pesante sconfitta di Madrid l’azzurro giocò il ricco challenger di Cagliari, rimontando un parziale a Borges all’esordio e poi battendo proprio Galan per 7-6, 6-2 in quarti di finale... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Galan, Roland Garros 2025 in DIRETTA: giocatori in campo a breve

Su questo argomento da altre fonti

Roland Garros LIVE Musetti-Galan: la cronaca in diretta; Roland Garros 2025, il programma di oggi: partite e orari; Musetti-Galan al Roland Garros: orario, precedenti e dove vederla in tv; Musetti-Galan, 2° turno imperdibile: quando si gioca e dove vederlo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

LIVE Musetti-Galan, Roland Garros 2025 in DIRETTA: secondo turno contro il colombiano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Secondo turno del Roland Garros 2025 ... 🔗Lo riporta oasport.it

Roland Garros LIVE Musetti-Galan: la cronaca in diretta - Lorenzo Musetti, numero 7 del mondo, torna in campo per il secondo turno al Roland Garros contro il colombiano Daniel Elahi Galan, numero 122. Segui con noi la cronaca in diretta dell'incontro che ... 🔗Come scrive sport.tiscali.it

Musetti oggi, live al Roland Garros 2025 contro Galan. La diretta - (Adnkronos) - Lorenzo Musetti torna in campo per il secondo turno del Roland Garros 2025. Oggi, mercoledì 28 maggio, il tennista azzurro affronterà - in diretta tv e streaming - il colombiano Daniel G ... 🔗Secondo msn.com