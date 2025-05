LIVE Musetti-Galan Roland Garros 2025 in DIRETTA | azzurro in campo tra pochi minuti il precedente da cui tutto partì!

Segui con noi la diretta live del Musetti-Galan al Roland Garros 2025, con il nostro azzurro in campo tra pochi minuti. Dopo aver superato l'esordio contro Hanfmann con un convincente 6-2, 6-0, Musetti è pronto a affrontare Tomljanovic in un match che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-TOMLJANOVIC (alle 12.00!) 10:49 Musetti ha superato lo scoglio d’esordio Hanfmann, dopo essersi salvato dal 4-5 0-30 nel parziale d’apertura. Poi un fragoroso 6-2, 6-0! 10:45 I due si incontrarono in un punto cruciale della carriera dell’azzurro: nel 2024 dopo la pesante sconfitta di Madrid l’azzurro giocò il ricco challenger di Cagliari, rimontando un parziale a Borges all’esordio e poi battendo proprio Galan per 7-6, 6-2 in quarti di finale. Quelle vittorie diedero tanta fiducia in vista del Roland Garros e della stagione su erba... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Galan, Roland Garros 2025 in DIRETTA: azzurro in campo tra pochi minuti, il precedente da cui tutto partì!

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roland Garros LIVE Musetti-Galan: la cronaca in diretta; Musetti-Galan al Roland Garros: orario, precedenti e dove vederla in tv; Roland Garros 2025, il programma di oggi: partite e orari; Musetti-Galan, 2° turno imperdibile: quando si gioca e dove vederlo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

LIVE Musetti-Galan, Roland Garros 2025 in DIRETTA: secondo turno contro il colombiano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Secondo turno del Roland Garros 2025 ... 🔗Da oasport.it

Roland Garros LIVE Musetti-Galan: la cronaca in diretta - Lorenzo Musetti, numero 7 del mondo, torna in campo per il secondo turno al Roland Garros contro il colombiano Daniel Elahi Galan, numero 122. Segui con noi la cronaca in diretta dell'incontro che ... 🔗Scrive sport.tiscali.it

Roland Garros, risultati live | Oggi subito in campo Musetti contro Galan. Poi Paolini e Gigante - Gli italiani in campo a Parigi e i risultati in diretta delle partite di oggi: segui il live del Roland Garros ... 🔗Secondo ilfattoquotidiano.it