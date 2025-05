LIVE Musetti-Galan Roland Garros 2025 in DIRETTA | 2 turno contro l’esperto colombiano

Benvenuti alla diretta live del secondo turno del Roland Garros 2025, dove Lorenzo Musetti affronta l’esperto colombiano Daniel Elahi Galan. Seguite con noi questo entusiasmante incontro che può determinare l'accesso al terzo turno del prestigioso torneo. Aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 12:00. Cliccate qui per rimanere aggiornati su tutte le emozioni della sfida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-TOMLJANOVIC DALLE 12.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Secondo turno del Roland Garros 2025 che coinvolge Lorenzo MUSETTI e Daniel Elahi GALAN si gioca per issarsi al 3° turno del secondo Gran Slam della stagione. Dopo il comunque complicato esordio contro il teutonico Yannick Hanfmann vinto comunque senza cedere la battuta e senza offrire chance di break ma salvandosi da 4-5 0-30, oggi teoricamente dovremmo vedere una partita più comoda dall’inizio. C’è un precedente, giocato però in un’altra epoca: proprio quando Musetti svoltò... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Galan, Roland Garros 2025 in DIRETTA: 2° turno contro l’esperto colombiano

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roland Garros LIVE Musetti-Galan: la cronaca in diretta; Musetti-Galan al Roland Garros: orario, precedenti e dove vederla in tv; Musetti-Galan, 2° turno imperdibile: quando si gioca e dove vederlo; LIVE Musetti-Galan, Roland Garros 2025 in DIRETTA: secondo turno contro il colombiano. 🔗Ne parlano su altre fonti

LIVE Musetti-Galan, Roland Garros 2025 in DIRETTA: secondo turno contro il colombiano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Secondo turno del Roland Garros 2025 ... 🔗Riporta oasport.it

Roland Garros LIVE Musetti-Galan: la cronaca in diretta - Lorenzo Musetti, numero 7 del mondo, torna in campo per il secondo turno al Roland Garros contro il colombiano Daniel Elahi Galan, numero 122. Segui con noi la cronaca in diretta dell'incontro che ... 🔗Come scrive sport.tiscali.it

Musetti-Galan, Roland Garros 2025: orario, programma, tv, streaming - Lorenzo Musetti, dopo aver potuto usufruire di due giornate di riposo in seguito al suo match d'esordio vinto domenica scorsa con il tedesco Yannick ... 🔗Come scrive oasport.it