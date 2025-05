LIVE Musetti-Galan 6-4 Roland Garros 2025 in DIRETTA | inizia a piovere gioco fermo ma non sospeso

Segui con noi la diretta del Musetti-Galan al Roland Garros 2025! Mentre il match è momentaneamente interrotto a causa della pioggia, il gioco continua sugli altri campi. Rimanete aggiornati per l'incontro tra Paolini e Tomljanovic, previsto per le 12:00. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti e non perdere nemmeno un punto di questa emozionante giornata di tennis!

LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-TOMLJANOVIC (alle 12.00!) 11:59 Gioco fermo, ma non sospeso. Sugli altri campi prevalentemente il gioco è in corso. Per ora comunque si attende. Inizia a piovere sul Mathieu. MUSETTI-Galan 6-4! Con qualche patema di troppo ma anche la prima vincente, l'azzurro si porta avanti di un parziale. A-40 Con il dritto in contropiede Musetti! 40-40 Slice difensivo in rete Musetti. A-40 Grandissimo punto in difesa di Musetti, si supera l'azzurro e contrattacca con un grande dritto anomalo. Set point! 40-40 SERVIZIO IN KICK, dritto inside in ottimo!!! Su! 30-40 Non passa la smorzata di Musetti...