LIVE Musetti-Galan 6-4 6-0 Roland Garros 2025 in DIRETTA | dominio totale dell’azzurro

Segui con noi la diretta del Roland Garros 2025, dove l'azzurro Musetti domina il match contro Galan, chiudendo con un netto 6-4, 6-0. Non perdere nemmeno un momento dell'incontro tra Paolini e Tomljanovic, in programma alle 12.00. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA e scoprire tutti i dettagli sulle performance degli italiani nel torneo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-TOMLJANOVIC (alle 12.00!) MUSETTI-Galan 6-4, 6-0! Poteva essere anche più netto il punteggio non fosse per il parziale di 0-2 subito sul 5-2 del set d’apertura. Un solo giocatore in campo. 40-15 Fuori l’inside in di Galan. 30-15 Ace (2°)! 15-15 Smorzata in rete. 15-0 Pauroso dritto in cross vincente dell’azzurro. 5-0 Clamoroso passante di Musetti da 4 metri fuori dal campo! 30-40 Larga la palla corta del colombiano. 30-30 Prima vincente Galan. 0-30 Alza la traiettoria con il rovescio e ottiene il punto Musetti! 0-15 Lungo il dritto del colombiano... 🔗 Leggi su Oasport.it