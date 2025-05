LIVE Musetti-Galan 6-4 6-0 6-4 Roland Garros 2025 in DIRETTA | chiude in tre set l’azzurro battendo anche la pioggia

Lorenzo Musetti conquista il terzo turno al Roland Garros 2025, battendo l'avversario in tre set nonostante le avverse condizioni atmosferiche. Segui la diretta live dell'incontro tra Paolini e Tomljanovic, in programma oggi alle 12.00. Musetti tornerà in campo venerdì per affrontare il vincitore del match tra Halys e Kecmanovic. Scopri tutti i dettagli e gli aggiornamenti in tempo reale!