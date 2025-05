LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Tonale e Mortirolo chiamano attacchi da lontano

Buongiorno a tous gli appassionati del Giro d'Italia! Siamo pronti per seguire in DIRETTA la diciassettesima tappa del 2025, che promette emozioni forti tra Tonale e Mortirolo. Gli atleti sono pronti a sfidarsi e gli attacchi da lontano potrebbero rendere la corsa ancora più avvincente. Clicca qui per seguire gli aggiornamenti in tempo reale!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciassettesima tappa del Giro d'Italia 2025. Dopo l'entusiasmante frazione di ieri, con la prima vittoria italiana nella Corsa Rosa numero 108 ad opera di Christian Scaroni (XDS Astana Team), oggi verrà affrontato un percorso breve ma arduo con ben tre ascese prima dell'arrivo di Bormio. La tappa odierna, con i suoi 155 chilometri, si aprirà a San Michele all'Adige, con un tracciato fin da subito in salita. La prima difficoltà sarà il Passo del Tonale (15.2 km ad una pendenza media del 6%), previsto dopo circa 55 chilometri dalla partenza...

