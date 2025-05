LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | ripresi Carapaz e Pellizzari Del Toro salvato dalla squadra

Seguici in diretta per la tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Con appena 26 km all'arrivo, la corsa si infiamma con Fortunato, Cattaneo, Martinez e altri in testa. Non perdere gli aggiornamenti su Carapaz e Pellizzari, protagonisti di un momento chiave. Scopri come si evolve la classifica generale e chi avrà la meglio in questa emozionante giornata di ciclismo! CLICCA QUI PER AGGIORNARE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 16.20 26 km all’arrivo. Davanti Fortunato, Cattaneo, Martinez, Eulalio, Vacek, Bardet, Kelderman, Stork. A 1’42” il gruppo maglia rosa. 16.19 RIPRESI CARAPAZ E PELLIZZARI! Del Toro deve ringraziare i compagni di squadra, McNulty in particolare. 16.18 Kelderman, Martinez e Vacek si riportano sui battistrada. Dunque il gruppo di testa è formato da 8 corridori. 16.16 Sta pagando il lavoro della UAE Emirates. Del Toro si riporta a soli 5 secondi da Carapaz e Pellizzari. 16.15 Il fatto che gli uomini di classifica si stiano dando battaglia non depone a favore della fuga. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: ripresi Carapaz e Pellizzari, Del Toro salvato dalla squadra

