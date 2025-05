LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | la numerosa fuga affronta ora il Tonale

Segui in diretta la tappa odierna del Giro d'Italia 2025, dove una numerosa fuga sta affrontando il Tonale. Con Lorenzo Fortunato che recupera sul duo di testa formato da Chris Harper e Steven Kruijswijk, la gara si fa sempre più avvincente. Aggiornati con le ultime notizie e gli sviluppi della classifica generale, mentre i velocisti si staccano dalla corsa.

LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2025 14.29 Lorenzo Fortunato si riporta subito sul duo al comando. 14.27 Ora in testa Chris Harper e Steven Kruijswijk. 14.26 La fuga si è già spezzata. I velocisti si sono subito staccati. 14.25 Questi i 39 fuggitivi: DENZ Nico (Red Bull Bora Hansgrohe), MARTÍNEZ Daniel Felipe (Red Bull Bora Hansgrohe),TRATNIK Jan (Red Bull Bora Hansgrohe), GROVES Kaden (Alpecin-Deceuninck), VAN DEN BOSSCHE Fabio (Alpecin-Deceuninck), HUYS Laurens (Arkea B&B Hotels), BILBAO Pello (Bahrain-Victorious), EULÁLIO Afonso (Bahrain-Victorious), OLDANI Stefano (Cofidis), DE BONDT Dries (Decathlon AG2R La Mondiale), DEWULF Stan (Decathlon AG2R La Mondiale), VENDRAME Andrea (Decathlon AG2R La Mondiale), STEINHAUSER Georg (EF Education-EasyPost), GENIETS Kevin (Groupama FDJ), HEIDUK Kim (Ineos Greandiers), MEINTJES Louis (Intermarché-Wanty), BUSATTO Francesco (Intermarché-Wanty), HOULE Hugo (Israel Premier Tech), PEDERSEN Mads (Lidl-Trek), VACEK Mathias (Lidl-Trek), MILESI Lorenzo (Movistar), HOWSON Damien (Q36.

