LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la discesa del Tonale

Segui con noi in diretta l'emozionante tappa odierna del Giro d'Italia 2025, mentre i ciclisti affrontano la discesa del Tonale. Il gruppo, attualmente guidato dalla Polti VisitMalta, supera il crinale con un ritardo di 3 minuti. Resta aggiornato sulle ultime novità e sulla classifica generale di questa storica competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 14.57 La Polti VisitMalta guida il gruppo maglia rosa. 14.53 Ora si affronta la lunga discesa. 14.52 Scollina ora il gruppo con un ritardo di 3 minuti. 14.51 Continua il dominio dell’azzurro nella classifica scalatori. 14.50 Lorenzo Fortunato passa in testa il GPM. La maglia azzurra aggiunge 18 punti ai 319 già ottenuti. 14.48 800 metri al GPM. 14.45 I 23 in testa: Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), Diego Ulissi (XDS Astana Team), Daniel Felipe Martinez (Red Bull Bora Hansgrohe), Laurens Huys (Arkea B&B Hotels), Stefano Oldani (Cofidis), Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious), Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale), Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), Kevin Ganiets (Groupama FDJ), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty), Hugo Houle (Isreael Premier Tech), Mathias Vacek (Lidl-Trek), Damien Howson (Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la discesa del Tonale

