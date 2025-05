LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | inizia il Mortirolo!

Segui in diretta la tappa odierna del Giro d'Italia 2025, con il temuto Mortirolo che mette alla prova i ciclisti. Aggiorna le ultime notizie sulla classifica generale e scopri come Antonio Tiberi si colloca nelle ultime posizioni del gruppo maglia rosa. Non perdere i momenti salienti, soprattutto quando Carapaz potrebbe tentare un attacco decisivo nell'ultimo tratto impegnativo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 15.24 Antonio Tiberi nelle ultime posizioni del gruppetto maglia rosa. Posizione preoccupante. 15.23 Il tratto più duro è l’ultimo, con quasi 3 km al 9,6% di pendenza media. Lì Carapaz potrebbe attaccare la maglia rosa Del Toro. 15.22 Il Mortirolo viene affrontato dal versante di Monno, il più “semplice”. Sono comunque 12,6 km al 7,6% di pendenza media e massima del 16%. 15.21 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questa parte finale della tappa. 15.19 Anche il gruppo maglia rosa inizia la scalata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: inizia il Mortirolo!

