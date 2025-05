LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | già staccato Juan Ayuso

Segui con noi la diretta della tappa odierna del Giro d'Italia 2025! In un momento critico della corsa, Juan Ayuso è già staccato, mentre la Maglia Rosa, Isaac del Toro, avvia un contrattacco decisivo. Scopri gli aggiornamenti in tempo reale e la classifica generale, e non perdere i colpi di scena di questa emozionante competizione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 13.42 Attenzione che si è rotto il gruppo e parte al contrattacco la Maglia Rosa di Isaac del Toro. 13.40 Tratto in leggera discesa che vede scatenato il campione tedesco Marco Brenner. 13.37 Proseguono gli scatti. 13.34 Nel frattempo proseguono le difficoltà di Juan Ayuso: l’iberico è già alla deriva e staccato dal plotone. C’è gran probabilità che lo spagnolo si ritiri. 13.32 Pedersen batte De Bondt in volata e si prende altri punti importanti per la Maglia Ciclamino. 13.29 Lidl-Trek che sta gestendo la situazione per lanciare Mads Pedersen... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: già staccato Juan Ayuso

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Aggiornamenti in Diretta sul Giro d'Italia; DIRETTA Giro d’Italia 2025 LIVE, Sedicesima Tappa; 17^ tappa LIVE: Tonale-Mortirolo, arrivo a Bormio; Giro d'Italia, 13? tappa: Pedersen poker a Vicenza, Van Aert secondo! Del Toro allunga nella generale. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giro d’Italia 2025, la diretta della tappa di oggi San Michele all’Adige-Bormio: partenza alle 13:00, Yates e Carapaz all’attacco di Del Toro - La tappa di oggi, San Michele all'Adige-Bormio, in diretta: la cronaca live per raccontare la scalata sulle salite iconiche del Giro d'Italia come il Passo ... 🔗Riporta fanpage.it

LIVE Giro d'Italia, la diretta della 17ª tappa - Dopo la Piazzola sul Brenta-San Valentino (Brentonico), la 17ª tappa San Michele all’Adige-Bormio, 155 km e 3800 metri di dislivello, con 30,8 km di salita ... 🔗Scrive gazzetta.it

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Tonale e Mortirolo chiamano attacchi da lontano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciassettesima tappa del Giro ... 🔗oasport.it scrive

Giro d'Italia 2025 | Stage 16: Highlights