LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Del Toro reagisce e vince a Bormio! Benissimo Pellizzari e Caruso Tiberi esce di classifica

Seguiamo in diretta la tappa odierna del Giro d'Italia 2025, con emozioni dall'arrivo a Bormio. Del Toro conquista la sua prima vittoria, tagliando il traguardo in solitaria e indossando la maglia rosa. Bernal e Bardet completano il podio, mentre Tiberi scivola nella classifica. Scopri tutti gli aggiornamenti e la classifica generale continua a seguire la nostra diretta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 17.00 Prima vittoria al Giro d’Italia per Del Toro. Arriva Bernal a 1’09”. 16.59 2° Bardet a 3?, 3° Carapaz. Yates a 14?, poi Pellizzari, Gee e Caruso. 16.59 Del Toro vince in solitaria a Bormio e in maglia rosa! 16.58 E’ fatta per Del Toro, non lo prendono più. Che reazione da fuoriclasse per il messicano dopo la giornataccia di ieri. E anche oggi sul Mortirolo aveva fatto tanta fatica. 16.58 ULTIMO CHILOMETRO! 16.58 DEL TORO SE NE VA DA SOLO! Ha preso in contropiede Carapaz e Bardet, andando via da solo! 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Del Toro reagisce e vince a Bormio! Benissimo Pellizzari e Caruso, Tiberi esce di classifica

