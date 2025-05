LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | l’Italia sogna in grande nella novità gara a squadre miste

Benvenuti alla diretta live degli Europei 2025 di ginnastica artistica! Oggi, a Lipsia, l'attenzione è tutta sulla gara a squadre miste, una novità storica che promette emozioni e sorprese. L'Italia sogna in grande e punta a brillare in questa competizione. Cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale e per seguire ogni momento di quest'evento unico!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica: la rassegna continentale prosegue a Lipsia (Germania) con la disputa della novità di questa edizione del campionato continentale, la gara a squadre miste. Una novità storica è pronta a fare il suo ingresso nel programma dei Campionati Europei di ginnastica artistica, in programma a Lipsia, in Germania, dal 28 maggio. Per la prima volta verrà assegnato il titolo continentale nella gara a squadre miste, un format innovativo che abbina uomini e donne della stessa nazione in una competizione ad alta intensità e spettacolarità... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia sogna in grande nella novità gara a squadre miste

Altre fonti ne stanno dando notizia

Europei di ginnastica artistica 2025: programma, orari, convocati e dove vedere le gare; Sport in TV oggi, 27 Maggio 2025: il programma e le dirette TV e Streaming; LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: OROOOOO! L’Italia vince la gara a squadre, Esposito trascinante; LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia conquista il bronzo! Casali primo, poker di finali. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Europei ginnastica artistica 2025 oggi: calendario 28 maggio, orari, tv, streaming, italiani in gara - Oggi mercoledì 28 maggio (a partire dalle ore 17.00) va in scena la terza giornata di gare agli Europei 2025 di ginnastica artistica: a Lipsia (Germania) ... 🔗Segnala oasport.it

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia conquista il bronzo! Casali primo, poker di finali - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguiti in questa lunga giornata. Restate con noi per cronache, pagelle, quadro dei ... 🔗Da oasport.it

LIVE – Europei Rimini 2024 ginnastica artistica: qualificazioni femminili in DIRETTA - La diretta testuale live delle qualificazioni femminili senior degli Europei di Rimini 2024 di ginnastica artistica: ecco, di seguito, le informazioni per seguire le gare. Dopo la settimana dedicata ... 🔗Come scrive sportface.it