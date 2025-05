LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | l’Italia schiera Esposito e Casali nella gara a squadre mista olimpica

Benvenuti alla diretta live degli Europei di ginnastica artistica 2025! Oggi, a Lipsia, l'Italia presenta Esposito e Casali nella storica gara a squadre mista olimpica. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale su questa entusiasmante competizione e scoprite chi conquisterà il podio! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica: la rassegna continentale prosegue a Lipsia (Germania) con la disputa della novità di questa edizione del campionato continentale, la gara a squadre miste. Una novità storica è pronta a fare il suo ingresso nel programma dei Campionati Europei di ginnastica artistica, in programma a Lipsia, in Germania, dal 28 maggio. Per la prima volta verrà assegnato il titolo continentale nella gara a squadre miste, un format innovativo che abbina uomini e donne della stessa nazione in una competizione ad alta intensità e spettacolarità... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia schiera Esposito e Casali nella gara a squadre mista olimpica

