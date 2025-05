LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | Esposito e Casali superano il primo turno nella gara a squadre mista

Inizia con grande entusiasmo il Campionato Europeo di Ginnastica Artistica 2025: la coppia italiana Esposito e Casali supera il primo turno della gara a squadre mista. Scopriamo insieme i momenti salienti della competizione e i risultati significativi, con l'Italia che si colloca attualmente in terza posizione. Rimani aggiornato su tutti gli sviluppi di questa emozionante giornata! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00: Buona la prova del Belgio che si qualifica per il secondo turno inserendosi al sesto posto con 26.086 17.56: L’ITALIA C’E’! E’ terza la coppia azzurra e per la prima qualificazione va benissimo, punteggio di 13.766 per Esposito e totale di 26.766 17.55: Bene la Gran Bretagna che sale al secondo posto con il punteggio di 26.999 17.54: Una piccola sbavatura con uscita dalla pedana per Esposito che dovrebbe ottenere un buon punteggio 17.52: 13.386 per la britannica Evans nel corpo libero. Ora Manila Esposito al corpo libero 17.49: Inizia bene la Svezia con il 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Esposito e Casali superano il primo turno nella gara a squadre mista

