LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | Esposito e Casali sono di bronzo nella gara a squadre mista!

L'Italia conquista la medaglia di bronzo nella gara a squadre mista ai Campionati Europei di Ginnastica Artistica del 2025. Con un punteggio finale di 27.966, gli atleti Esposito e Casali hanno brillato nelle loro esibizioni, portando il tricolore sul podio. Ora si prepara la finale per l’oro tra Germania e Gran Bretagna. Clicca qui per seguire la diretta e aggiornarti in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.17: Ora la finale per l’oro tra Germania e Gran Bretagna 19.16: E’ BRONZOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAA! Punteggio di 13.700, totale di 27.966 per la squadra azzurra 19.15: Ottimo l’esercizio di Casali alle parallele 19.13: Esposito totalizza alla trave 14.266! Ora Casali alle parallele 19.12: Solo un piccolo saltello e una piccola sbavatura in ingresso per Manila Esposito. Ottima prova la sua 19.10: E’ il momento dell’Italia con la trave di Manila Esposito, specialitĂ cui l’azzurra è bronzo olimpico 19.09: Non è la specialitĂ della casa per Mansard il corpo libero, punteggio di 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Esposito e Casali sono di bronzo nella gara a squadre mista!

