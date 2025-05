LIVE Gigante-Tsitsipas Roland Garros 2025 in DIRETTA | il qualificato azzurro sogna di proseguire la favola

Benvenuti alla diretta live del match di secondo turno del Roland Garros 2025 tra Matteo Gigante e Stefanos Tsitsipas. Il giovane tennista azzurro, qualificato per il torneo, sogna di proseguire la sua avventura e sfidare Ben Shelton nel prossimo turno. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale su questa entusiasmante sfida! CLICCA QUI PER AGGIORNARE.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match valido per il secondo turno e dei 64esimi di finale del Roland Garros 2025 tra Matteo GIGANTE e Stefanos TSITSIPAS, si gioca per un posto al terzo turno contro Ben Shelton! E quindi l'azzurro, dopo essersi brillantemente qualificato, ha sconfitto il 'compagno di challenger' Benjamin Hassan, libanese. Issandosi al 2° turno del secondo Slam della stagione il giovane giocatore romano si è regalato una grande sfida e il miglior risultato in un torneo di questa caratura. Sono già 100 i punti totalizzati da Gigante, ma oggi ci sono le condizioni per provare l'impresa...

