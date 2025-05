LIVE Gigante-Tsitsipas Roland Garros 2025 in DIRETTA | giocatori in campo a breve!

Segui la diretta live di Gigante e Tsitsipas al Roland Garros 2025! I due giocatori sono pronti a sfidarsi per un posto negli ottavi. Dopo alcune performance promettenti, Gigante cerca di replicare il successo di Roma, mentre Tsitsipas punta a consolidare la sua posizione. Clicca qui per aggiornare la diretta e non perdere neanche un punto di questo emozionante incontro!

16:20 Gigante aveva fatto vedere il potenziale anche a Roma, quando ha battuto in due set Rinderknech per poi perdere con lo stesso 7-5, 7-6 del match precedente Jakub Mensik. 16:15 Si gioca per un posto in sedicesimi di finale del Roland Garros 2025! Il romano si è brillantemente qualificato e ha sfruttato il sorteggio favorevole per vincere la prima partita in uno Slam contro Benjamin Hassan. 16:12 Svitorina b. Bondar 7-6, 7-5 e lascia strada libera a Matteo Gigante, che sfida Stefanos Tsitsipas (GRE). 15:35 Svitolina-Bondar 7-5, 1-2! Poi Gigante-Tsitsipas!

Benvenuti alla diretta live del match di secondo turno del Roland Garros 2025 tra Matteo Gigante e Stefanos Tsitsipas.

