LIVE Gigante-Tsitsipas 6-4 5-7 Roland Garros 2025 in DIRETTA | break del greco parte un 2 su 3! Tre palle break che gridano vendetta!

Gigante-Tsitsipas 7-5, 4-6! La serve slice ma poi sbaglia il primo rovescio dopo il servizio. Seconda, l'azzurro non ha optato per lo slice. 30-40 Risponde di rovescio Tsitsipas ma si offre al dritto anomalo del romano! 15-40 Esce purtroppo il cambio di ritmo di rovescio anticipato lungoriga di Gigante. Let Seconda 15-30 Legge bene e gioca un gran recupero sulla smorzata dell'azzurro il greco e poi chiude al volo. 15-15 Colpisce il nastro Gigante con il dritto, la palla non supera la rete. 15-0 Stecca di rovescio in risposta il greco. 5-6 Non risponde di rovescio Gigante, tre le chance non sfruttate.