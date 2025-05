LIVE Gigante-Tsitsipas 6-4 5-7 6-2 6-4 Roland Garros 2025 in DIRETTA | impresa della vita del romano! Ne abbiamo un altro!

Nel cuore di una storica giornata al Roland Garros 2025, il romano Gigante compie un’impresa straordinaria, superando il numero 5 del mondo, Tsitsipas, con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-2, 6-4. Dopo aver eliminato il connazionale Hassan al primo turno, Gigante dimostra finalmente il suo valore, alzando l'asticella delle aspettative e lanciandosi verso una carriera che promette emozioni e traguardi. CLICCA

19:42 Chiede "è tutto vero" nell'intervista post match Gigante, che si era qualificato e aveva liquidato al primo turno il compagno di challenger Hassan, ma che oggi ha di nuovo dimostrato a se stesso di valere anche di più della top 100! 19:40 GIGANTE b. Tsitsipas 6-4, 5-7, 6-2, 6-4! L'azzurro tira fuori un'impresa ed estromette il finalista del 2021 nonché doppiamente quarto finalista in carica! Beh, non esistono modi migliori di chiudere che del NONO ACE!!!! A-40 Servizio robusto e dritto anomalo! MATCH POINT, secondo ma serviamo noi adesso! UNO SLICE BASTERA'?? 40-40 AAAACCCEEEEE, ottavo del match! Cosa sta facendo Gigante, 8 palle break cancellate dal romano negli ultimi due giochi in battuta.