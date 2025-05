LIVE Gigante-Tsitsipas 6-4 5-7 6-2 5-4 Roland Garros 2025 in DIRETTA | arriva il game più importante della vita dell’azzurro!

Segui in diretta il match cruciale di Gigante contro Tsitsipas al Roland Garros 2025. Dopo un'avvincente battaglia, l'azzurro si trova di fronte al suo punto di svolta. Con un punteggio di 64 57 62 54, ogni punto potrebbe rivelarsi decisivo. Rimani aggiornato sulla diretta e scopri se Gigante avrà la freddezza necessaria per conquistare la vittoria. CLICCA QUI PER AGGIORNARE!

15-40 C'era stato lo slice e poi il rovescio di là. NOn ha avuto poi la freddezza di 'uccidere' sportivamente Gigante e ha sbagliato di nuovo di rovescio. 15-30 SERVIZIO VINCENTE! 0-30 Respinto dal nastro anche questo rovescio del romano. Attenzione! Tsitsipas ha risposto bene di rovescio allo slice. 0-15 In rete il cross di rovescio di Gigante dopo la battuta. Forza! Serve uno slice ora! 5-4 Tiene la battuta cancellando palla match. Servirà a breve Gigante per chiudere il match! A-40 Sbaglia stavolta la smorzata Gigante. Dopo due ottime accelerazioni. Primo punto perso con la smorzata nel 4° set.

