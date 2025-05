LIVE Gigante-Tsitsipas 6-4 5-7 6-2 5-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurro salva 4 chance di break e si porta a uno dall’impresa!

Segui la diretta del match tra Gigante e Tsitsipas, valido per il Roland Garros 2025! L'azzurro sta disputando una straordinaria partita, salvando quattro palle break e avvicinandosi a un'impresa storica. Scopri con noi i momenti salienti e gli scambi emozionanti di un incontro ricco di tensione e colpi da maestro. Clicca per gli aggiornamenti in tempo reale!

A-40 Sbaglia stavolta la smorzata Gigante. Dopo due ottime accelerazioni. Primo punto perso con la smorzata nel 4° set. 40-40 Molto bene il greco, servizio attacco di dritto e splendida volèe di rovescio. 30-40 PAUROSO lungoriga vincente di dritto di Gigante! E questo sarebbe il colpo meno forte. Per andare a match point! 30-30 SULLA RIGA la risposta di rovescio di Tsitsipas! 30-15 Spinge di rovescio lungoriga, non contiene la difesa di rovescio in cross l'azzurro. 15-15 Palla corta, pallonetto Tsitsipas. Non poteva anche entrare il tweener di Gigante. 0-15 LO SCHERZAAAA! Palla corta Tsitsipas, contro smorzata in faccia del romano!!! 5-3 Tocca il nastro ed esce il dritto anomalo di Stefanos Tsitsipas, un game di importanza capitale per Gigante! A-40 Scambio lungo e importantissimo vinto da Gigante!!! Palla corta stavolta di Tsitsipas ma poi il greco sbaglia la direzione del passante di rovescio e il romano chiude al volo!! 40-40 Incredibile, ogni volta che gioca l'inside in Tsitsipas ha indietro un tracciante in cross! Poi sbaglia di dritto! Seconda 40-A Clamorosamente rimane in campo il dritto dal centro in direzione anomala di Tsitsipas ed è vincente.