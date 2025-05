LIVE Gigante-Tsitsipas 6-4 5-7 6-2 4-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | game delicatissimo per l’azzurro in battuta!

In diretta dal Roland Garros 2025, segue un’emozionante sfida tra il nostro azzurro e Stefanos Tsitsipas. Con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-2, 4-3, la tensione cresce mentre il giocatore italiano si prepara a servire in un momento cruciale. Resta con noi per aggiornamenti live e commenti su ogni punto saliente di questo match avvincente!

40-40 Incredibile, ogni volta che gioca l'inside in Tsitsipas ha indietro un tracciante in cross! Poi sbaglia di dritto! Seconda 40-A Clamorosamente rimane in campo il dritto dal centro in direzione anomala di Tsitsipas ed è vincente. 40-40 NON RISPONDE di rovescio sulla seconda il greco!!! Che regalo! 40-A Con il dritto risponde, mette i piedi in campo e colpisce a campo aperto Tsitsipas. Sono 5 le palle corte vincenti Gigante nel 5° set! 40-40 Gira il punto con il cross di rovescio Gigante, Tsitsipas continua a sbagliare le direzioni degli attacchi. Ah, un'altra palla corta vincente!!! 40-A Altro errore di dritto dell'azzurro però.