LIVE Gigante-Tsitsipas 6-4 5-7 6-2 4-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | allunga ancora l’azzurro meno due!

Segui in diretta l'emozionante semifinale di Roland Garros 2025 tra l'azzurro e Tsitsipas! Con un punteggio di 6-4, 5-7, 6-2, 4-2, l'italiano è a un passo dalla vittoria. Resta aggiornato sulle fasi salienti del match e non perdere alcun colpo dell'incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

40-30 Appena largo il rovescio, che sarebbe stato vincente, dell'azzurro. Dal centro. 30-30 Servizio e dritto Tsitsipas. 30-15 Miracolo difensivo del greco ma mette clamorosamente fuori l'appoggio a campo aperto Tsitsipas. Difesa incredibile di polso di Gigante! 15-15 SUPER uscita lungoriga anche di dritto. Ok che il greco si aspetta sempre il cross, ma qui l'ha lasciato fermo! 15-0 Risposta profondissima dell'azzurro ma errore di dritto poi. 4-2 Chiude con lo smash dopo la prima e il rovescio! 40-15 Con la prima il romano!!! 30-15 Servizio, dritto di là, delicatissima volèe di rovescio di Gigante!!! 15-15 Slice vincente, milionesimo! 0-15 Prende il comando con il dritto e ha la comoda chiusura Tsitsipas.

