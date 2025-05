LIVE Gigante-Tsitsipas 6-4 5-7 6-2 3-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | il greco non molla 4 set e match

Segui in diretta il quarto set dell'intenso incontro tra Stefanos Tsitsipas e il suo avversario al Roland Garros 2025. Dopo un avvincente scambio di colpi, il greco dimostra la sua determinazione, mantenendo la battuta e giocando con bravura. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e per scoprire chi avrà la meglio in questo affascinante match. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA.

3-2 Tiene la battuta il greco e non molla. 40-15 Doppio fallo (6°). 40-0 Servizio vincente. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Servizio vincente slice di Tsitsipas. 3-1 Sempre il solito slice a darci il punto da sinistra! 40-30 LA PALLA CORTA del romano è ancora perfetta! 30-30 Per fortuna è rimasto in campo il rovescio di Gigante, lungoriga. Non ha potuto controllare il rovescio di Tsitsipas. 15-30 Scivola sul recupero di rovescio l'azzurro. Buon inside in di Tsitsipas. 15-15 Slice da manuale, rovescio comodo di là. 0-15 Appena largo il dritto in corsa lungoriga, non poteva entrare anche questa all'azzurro.

